Trump will amerikanische Astronauten bald wieder auf Mond schicken

Baku, 12. Dezember, AZERTAC

US-Präsident Donald Trump will amerikanische Astronauten bald wieder auf den Mond schicken. Trump hat dazu eine entsprechende Direktive unterzeichnet. Sie soll die Nasa zu einem innovativen Programm zur Erkundung des Weltraums beauftragen, um Amerikaner zurück zum Mond – und letztendlich auch zum Mars – zu entsenden. Seit 45 Jahren hat kein Mensch mehr den Mond betreten.

"Dieses Mal werden wir nicht nur Flaggen aufstellen und unsere Fußabdrücke hinterlassen, sondern wir werden letztlich das Fundament für eine Mars-Mission legen – und, vielleicht, für viele weitere Welten", sagte der Präsident beim Unterzeichnen des Dokuments. "Wir sind die Spitzenreiter, wir werden die Spitzenreiter bleiben und wir werden das um ein Vielfaches ausbauen."

Einem Sprecher des Weißen Hauses zufolge wolle Trump die bemannte Raumfahrt der USA so verändern, dass die Nation die treibende Kraft in der Weltraumindustrie werde. So sollen neue Erkenntnisse aus dem Kosmos gewonnen und neue Technologien entwickelt werden.