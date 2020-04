Tural Ganjaliyev: Armenische Gemeinde von Karabach an Zusammenleben mit Aserbaidschanern interessiert

Baku, 29. April, AZERTAC

Die armenische Gemeinde der Region Berg-Karabach von Aserbaidschan ist daran interessiert, im Rahmen der international anerkannten Grenzen der Republik Aserbaidschan mit der aserbaidschanischen Gemeinde friedlich zusammenzuleben.

AZERTAC zufolge erklärte dies Tural Ganjaliyev, Parlamentsabgeordneter, Vorsitzender der aserbaidschanischen Gemeinde der Region Berg-Karabach.

Er betonte zudem, es gebe viele aserbaidschanische Bürger aus der armenischen Gemeinde von Berg-Karabach, die die Aktivitäten der aserbaidschanischen Gemeinde der Region Berg-Karabach konsequent und genau verfolgen. Mitglieder der armenischen Gemeinde unterhallten Kontakte mit uns, bringen ihre Unterstützung zum Ausdruck. Sie schreiben, dass sie bereit seien, mit der aserbaidschanischen Gemeinde im Rahmen der international anerkannten Grenzen unseres Landes in Frieden zusammenzuleben, fügte Ganjaliyev hinzu.

"Ich möchte als aus der Region Berg-Karabach gewählter Abgeordneter die armenische Gemeinde darauf aufmerksam machen, dass die Anonymität der Appelle angesichts der Sicherheit jener Menschen gewahrt wird, bis ein endgültiger Frieden erreicht ist.

Als Abgeordneter der Stadt Khankendi möchte ich Ihnen noch einmal versichern, dass ich hart an der Lösung von Problemen von Mitgliedern der armenischen und aserbaidschanischen Gemeinden arbeite. Jeder Einwohner von Khankendi armenischer Herkunft kann uns trotz des Drucks des Aggressorlandes Armenien anschreiben, ihre Beschwerden und Vorschläge über soziale Medien oder per E-Mail senden", so Tural Ganjaliyev.