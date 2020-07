Türkei: 1053 Neuinfizierte , 2297 Genesene

Baku, 7. Juli, AZERTAC

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Türkei liegt am Dienstag bei 1053, die Zahl der Geheilten bei 2297. In den letzten 24 Stunden wurden 50.545 Tests durchgeführt, 19 Menschen verstarben an der Lungenkrankheit Covid-19.

Damit haben sich bis zum heutigen Tage 207.897 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus angesteckt, 185.292 haben die Krankheit überstanden, 5260 Menschen starben an Covid-19.Das bedeutet, es sind noch rund 22.000 Corona-Fälle aktiv.

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca schrieb am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass die Auslastung auf den Intensivstationen seit einem Monat zwischen 59 und 61 Prozent liege. In den letzten drei Tagen seien die Neuinfektionen in den fünf am schlimmsten befallenen Provinzen um rund sieben Prozent gefallen, schrieb Koca abschließend.