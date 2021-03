Türkei: 11.302 Corona-Neuinfektionen und 62 Todesfälle

Baku, 6. März, AZERTAC

Am gestrigen Freitag sind 11.302 neue Corona-Fälle in der Türkei registriert worden. An den Folgen des Virus starben 62 Menschen. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Toten auf 28.901, wie AZERTAC unter Berufung auf das türkische Gesundheitsministerium mitteilt.

Die Zahl der schwerstkranken Patienten lag gestern bei 1.232.

7.711 Menschen sind dagegen als genesen aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Das Ministerium gab die Zahl der durchgeführten Covid-19-Tests mit 138.214 an.

Seit Beginn der Pandemie sind in der Türkei 2.757.460 Corona-Fälle aktenkundig geworden.