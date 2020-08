Türkei: 1263 neue Corona-Fälle am Dienstag

Ankara, 18. August, AZERTAC

Am Dienstag wurden bei 82.318 Tests 1263 positive Fälle mit dem Coronavirus in der brüderlichen Türkei festgestellt. 20 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19.

Seit dem ersten Auftauchen des Virus in der Türkei wurden insgesamt 5.882.406 Tests durchgeführt, von denen 251.805 positiv ausfielen. 6016 Menschen starben seit dem 10. März an Covid-19, 232.913 haben die Krankheit überstanden. Am heutigen Tag wurden 942 Patienten als geheilt nach Hause entlassen. Die Zahl der Schwererkrankten liegt bei 703, 7,5 Prozent davon leiden unter einer Lungenentzündung.

Der türkische Gesundheitsminister Dr. Fahrettin Koca schrieb in seinem täglichen Posting auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, es zeichnen sich in der täglichen Grafik die Infektionen von vor rund zehn Tagen ab. “Dementsprechend haben sich durchschnittlich vor zehn Tagen 1263 Personen in Umgebungen, in denen die Maßnahmen nicht beachtet wurden, angesteckt. Wenn wir entschlossen vorgehen, geben wir dem Virus diese Macht nicht.“