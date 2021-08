Türkei: 217 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden

Baku, 26. August, AZERTAC

Am vergangenen Tag sind 16 651neue Corona-Fälle in der brüderlichen Türkei registriert worden. An den Folgen des Virus starben 217 Menschen, wie AZERTAC unter Berufung auf das türkische Gesundheitsministerium mitteilt.

Bisher wurden in der Türkei 91.081.547 Impfstoffe gegen COVID-19 verabreicht, einschließlich der Erstimpfungen und Zweitimpfungen und Drittimpfungen, von denen 75,64 Prozent Erstimpfungen sind.

15 833 Personen wurden am vergangenen Tag als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

In den letzten 24 Stunden wurden in der Türkei 296 711 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.