Türkei: 2253 neue Corona-Fälle, 64 Tote am Mittwoch

Baku, 6. Mai, AZERTAC

Die Zahl der Neuinfektionen stieg am Mittwoch währenddessen wieder leicht an: 2253 neue Fälle wurden festgestellt, 64 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19. Damit ist die Zahl der Gesamtinfektionen in der Türkei mit Sars-CoV2 auf 131.744 gestiegen, 3584 Menschen sind an der Epidemie gestorben.

Am Mittwoch verkündete der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca nach der wöchentlichen Sitzung des Corona-Wissenschaftsrats: "Wir haben die erste Phase im Kampf gegen das Coronavirus und Covid-19 abgeschlossen. Wir gehen zu einem normalisierten, aber vorsichtigen Lebensstil über. Wenn wir die Kontrolle verlieren, werden wir mit einer zweiten Welle konfrontiert sein."

Während die Zahlen der Intensivpatienten und der an Beatmungsgeräte angeschlossenen Erkrankten weiter fallen, steigen die Zahlen der Geheilten: mittlerweile haben 78.202 Menschen die Krankheit überstanden.

In seiner heutigen Nachricht auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Koca, dass aufgrund der Tage, an denen es keine Ausgangssperre gegeben habe, ein leichter Anstieg bei den Neuinfektionen zu beobachten sei, der sich in einem überschaubaren Rahmen halte. "Das Virus nutzt jede Gelegenheit. Wir müssen uns unbedingt an die Maßnahmen halten", schloss der Gesundheitsminister sein tägliches Update-Posting.