Türkei: 29.281 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden

Ankara, 29. November, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden wurden 29.281 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 6439 symptomatisch an Covid-19 Erkrankte bei 168.212 Tests in der brüderlichen Türkei festgestellt, wie das AZERTAC-Büro in Ankara berichtet.

185 Menschen starben an der Lungenkrankheit. Damit sind bis zum heutigen Tag 494.351 Menschen in der Türkei an Covid-19 erkrankt, 13.558 Personen sind an der Krankheit verstorben, 300.242 sind wieder genesen. Die Zahl der Schwererkrankten lag am Samstag bei 5011.