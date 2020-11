Türkei: 4215 neu an Covid-19 Erkrankte gemeldet

Ankara, 19. November, AZERTAC

Die Türkei meldet am Freitag weitere 4215 Erkrankte an Covid-19 in den letzten 24 Stunden. 116 Menschen verstarben an der Krankheit.

Als Gesamtzahl an bestätigten Erkrankungen meldet die Türkei 425.628. Die Zahl der Patienten, die sich am letzten Tag erholt haben, liegt bei 2592.

Am vergangenen Tag wurden 158.811 Tests durchgeführt.

Gesundheitsminister Dr. Fahrettin Koca fügte auf seinem Account beim Kurznachrichtendienst Twitter hinzu, dass die wöchentliche Lungenentzündungsrate bei Covid-19-Patienten 3,8 Prozent beträgt und die Zahl der schwerkranken Patienten bei 3850 liegt.