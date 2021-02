Türkei: 8104 neue Corona-Fälle am Montag

Ankara, 23. Februar, AZERTAC

Die bestätigten Fälle mit dem neuartigen Coronavirus nahmen am Montag, dem 22. Februar in der brüderlichen Türkei bei 118.816 Tests um 8104 zu. 78 weitere Menschen starben an den Folgen des Virus, womit die Zahl der Todesopfer im Land auf 28.138 steigt, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in der Türkei berichtet.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei sei nach Angaben des Ministeriums auf 2.646.526 Covid-19-Fälle gestiegen.

In den letzten 24 Stunden hätten sich des Weiteren 5690 Covid-19-Patienten wieder von dem Virus erholt. Die Gesamtzahl der bisher genesenen Menschen stieg auf 2.529.450, hieß es.