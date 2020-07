Türkei: 963 Neuinfektionen in 24 Stunden

Ankara, 28. Juli, AZERTAC

Die bestätigten Fälle an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der brüderlichen Türkei sind in den letzten 24 Stunden um 963 gestiegen. 15 weitere Menschen sind an Covid-19 verstorben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer insgesamt auf 5645, wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Dienstag, dem 28. Juli über seinen Account auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus in der Türkei beläuft sich laut der auf Twitter veröffentlichten Infografik von Dr. Koca mittlerweile auf 227.982. In den letzten 24 Stunden haben sich 1092 Patienten von Covid-19 erholt, fügte der Minister hinzu. Die Gesamtzahl der Genesenen erhöht sich damit auf 211.561 in der Türkei. Rund 10.000 Fälle gelten somit weiterhin als "aktiv".

Minister Dr. Koca teilte ebenso mit, dass am vergangenen Tag 47.412 Tests durchgeführt wurden. Dadurch liegt die Gesamtzahl der Tests in der Türkei bei 4.665.383. In türkischen Krankenhäusern und Kliniken werden derzeit 1280 Patienten auf Intensivstationen behandelt, von denen 403 Patienten intubiert werden.