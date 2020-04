Türkei/Covid-19: Binnen 24 Stunden 93 Menschen gestorben

Ankara, 30. April, AZERTAC

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in der Türkei sind in den letzten 24 Stunden auf 2615 gestiegen, und 93 weitere Menschen sind an der Lungenkrankheit gestorben, wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am frühen Donnerstagabend auf seinem Account auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Dadurch hat sich die Zahl der Todesopfer im Bruderland insgesamt auf 3174 erhöht. Derzeit gibt es in der Türkei 120.204 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Die Sterblichkeitsrate ist damit auf 3,6 Prozent angestiegen.

In den letzten 24 Stunden erholten sich 4.846 Patienten, fügte Koca hinzu. Die Gesamtzahl der wiederhergestellten Fälle betrug 48.886. Koca sagte auch, dass am vergangenen Tag 42.004 Tests durchgeführt worden seien, wobei die Gesamtzahl der Tests 1.033.617 erreichte und die Million überschritt, sagte Fahrettin Koca.

Die Türkei behandelt derzeit 1.514 Patienten auf Intensivstationen sowie 803 intubierte Patienten, sagte der Gesundheitsminister. Damit sinke die Zahl der Intensivpatienten weiter, während die Zahl der Geheilten steigt. "Es war nicht einfach, an diesen Punkt zu gelangen", so Koca. Man müsse weiter an den Maßnahmen festhalten, schloss der Gesundheitsminister sein tägliches Update ab.