Türkei: Erdbeben der Stärke 5,0 in Provinz Siirt

Ankara, 3. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstagmorgen kam es in der ostanatolischen Provinz Siirt zu einem Erdbeben der Stärke 5,0. Das meldete der türkische Katastrophenschutz AFAD, wie das AZERTAC-Büro in Ankara berichtet.

Das Erdbeben ereignete sich um 8.45 Uhr Ortszeit (6.45 Uhr MEZ) im Bezirk Kurtalan in einer Tiefe von 20 Kilometern.

Das Erdbeben-Observatorium Rasathane der Istanbul Bogazici Universität gibt das Beben mit einer Stärke von 5,2 und einer Tiefe von nur zwei Kilometern an.

Der Gouverneur der Provinz Siirt erklärte, dass das Erdbeben in der ganzen Provinz gespürt werden konnte. Im Dorf Kayabaglar ist es zu Beschädigungen gekommen, Hilfe sei bereits auf dem Weg. Videoaufnahmen zeigen, wie während dem Erdbeben Lebensmittel aus den Regalen eines Supermarktes geschleudert werden und für Panik in Büros sorgten.