Türkei: Leichtes Erdbeben der Stärke 4.4 in Antalya

Baku,13. Oktober, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 4.4 ereignete sich heute in der Nähe von Beykonak (Antalya) in Türkei, wie das Nationale Observatorium in Athen (NOA) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in dieser Region gilt, ereignete sich das Beben am Mittwoch, dem 13. Oktober 2021, in den frühen Morgenstunden um 04:53 Lokalzeit in einer sehr geringen Tiefe von 5 km unter dem Epizentrum.

Das Beben ereignete sich um 14:41Uhr Lokalzeit und war in mehreren umliegenden Gebieten zu spüren.

Über Schäden und Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.