Türkei: Leichtes Erdbeben in Muğla

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

In Türkei bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.3. Laut Angaben des Nationalen Observatoriums in Athen (NOA) ereignete sich das Beben am Montag, dem 11. Oktober 2021, morgens um 11:38 Lokalzeit 22 km nordwestlich von der Stadt Fethiye (Muğla) in einer Tiefe von 169 km.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten und ersten Berechnungen sind keine Schäden zu erwarten und das Beben wurde wahrscheinlich nicht gespürt.