Türkei: Neuinfektionen mit Coronavirus binnen letzten 24 Stunden wieder etwas zugenommen

Ankara, 3. Juni, AZERTAC

Die Fallzahlen mit Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der brüderlichen Türkei nehmen wieder etwas zu. In den letzten 24 Stunden gab es 867 neue offiziell durch das Gesundheitsministerium bestätigte Fälle bei 52.305 durchgeführten Tests - einer Rekordzahl an täglichen Tests, deren Gesamtzahl damit bei 2,155 Millionen Test liegt. 24 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19, wie der türkische Gesundheitsminister Koca in seinem Posting auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb.

931 Menschen wurden am heutigen Mittwoch als geheilt entlassen, womit mittlerweile 130.852 Menschen von 164.422 Infizierten die Covid-19-Krankheit überstanden haben. 4609 Menschen starben bis heute an dem neuartigen Coronavirus in der Türkei, fügte er hinzu.

Dem Minister zufolge sinkt auch die Zahl der Fälle auf den Intensivstationen mit 612 und auch die Patienten an Beatmungsgeräten werden mit 261 weniger.