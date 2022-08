Türkei-Tourismus: Interesse am Kapuz Beach ist groß

Baku, 6. August, AZERTAC

Das Interesse am Kapuz Beach, einem der schönsten Strände von Zonguldak, ist groß. Seit dem 24. Juni sind 100.000 Menschen unter Beteiligung in- und ausländischer Touristen am Strand von Kapuz ins Meer gegangen. Andererseits waren die Tage mit der höchsten Intensität dienstags und donnerstags, an denen nur Frauen den Strand nutzen konnten, sowie die Wochenenden. Die Tatsache, dass dienstags und donnerstags nur Frauen getrennt waren, spielte eine wichtige Rolle bei der Bevorzugung des Kapuz Beach durch in- und ausländische Touristen, wie AZERTAC unter Berufung auf die türkischen Massenmedien berichtet.

Kapuz Beach Facility Supervisor Korkmaz Kartal sagte: “Der Zeitraum, den wir im Juni begonnen haben, dauert noch an, aber obwohl wir von Zeit zu Zeit einige Rückschläge erlebt haben, zeigen die Menschen immer noch mehr Interesse. Unsere ausländischen und ausgewanderten Bürger profitieren ebenfalls. Unserer Annahme nach 100.000 Menschen haben es bis zu diesem Zeitpunkt benutzt.“ Wir sehen, dass unsere Bürger glücklich sind, sie bezeichnen sich selbst als diese Form. Es kann von Zeit zu Zeit Probleme geben, wo Menschen sind, wir versuchen, sie am Leben zu erhalten so viel wie möglich. Manchmal gibt es Situationen, die sich unserer Kontrolle entziehen. Ich persönlich kann sagen, dass diesbezüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Ich denke, es wird wahrscheinlich bis Ende September so lange weitergehen, wie es möglich ist. Übliche ältere Brüder, die von uns autorisiert sind, auch nach Anweisung unseres verantwortlichen Leiters Gestalt annehmen Wochenenden sind schwerer Freitag, Samstag und Sonntag sind die schwersten Zeiten Kurz gesagt, nicht arbeitende Menschen, die Möglichkeiten von der Arbeit finden kommt. Man kann sagen, dass der Frauentag auch schwer ist. Dienstag und Donnerstag ist Frauentag. Natürlich kommen auch Frauen aus den umliegenden Provinzen hierher“, sagte er.