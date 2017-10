Türkei-Tourismus: Zahl von Touristen aus Russland steigt auf vier Millionen

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Bis Jahresende werden etwa vier Millionen russische Touristen ihren Urlaub in Antalya verbracht haben, wie AZERTAC unter Berufung auf türkische Medien berichtet.

Der Vorsitzende der Mittelmeer-Union der touristischen Hoteliers und Betreiber AKTOB Erkan Yagci hat gesagt, die Tourismussaison in diesem Jahr sei besser gewesen als im Vorjahr.

Das Wachstum in 2017 sei dem russischen Markt zu verdanken, so Yagci. Bis Jahresende würden etwa vier Millionen russische Touristen ihren Urlaub im Antalya verbracht haben. In 2017 werde die Tourismusbranche die Zahlen von 2014 überschreiten. Dies sei eine erfreuliche Entwicklung.

Ferner betont Yagci, das Ziel für 2018 seien 12 Millionen Touristen. Die größte Quelle des türkischen Tourismus sei der deutsche Markt und in 2018 werde auf dem deutschen Markt ein Wachstum erwartet.