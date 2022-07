Türkei: Waldbrand am Urlaubsort Marmaris

Ankara, 29. Juli, AZERTAC

Wie das AZERTAC-Büro in Ankara berichtet, ist am Urlaubsort Marmaris ein Waldbrand ausgebrochen. In Folge der Brände sollen über 270 Personen evakuiert worden seien.

Bei den Löscharbeiten werden die Einsatzkräfte vor Ort von 5 Löschflugzeugen und 8 Löschhubschraubern unterstützt.