Türkei: Zahl der Todesopfer durch Unwetter steigt auf 27

Ankara, 13. August, AZERTAC

Bei heftigen Regenfällen im Norden der brüderlichen Türkei ist die Zahl der Todesopfer durch Unwetter auf 27 gestiegen, wie das türkische Büro von AZERTAC in Ankara unter Berufung auf den Sender TRT berichtet.

Nach Hochwasser und Erdrutschen im Norden der Türkei haben die Rettungskräfte in der vergangenen Nacht zehn weitere Tote geborgen.

Die Gesamtzahl der Opfer stieg damit auf 27, wie die Behörden mitteilten. Eine Person wird noch vermisst. Die Wassermassen richteten in den mehreren Schwarzmeerprovinzen schwere Schäden an. Hunderte Menschen wurden mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Am schlimmsten betroffen war die Provinz Kastamonu.

Auch in Japan gibt es derzeit Hochwasser und Erdrutsche durch schwere Regenfälle. Die Behörden haben Hunderttausende Menschen dazu aufgerufen, sich vor Überschwemmungen in Sicherheit zu bringen. Die Regierung richtete unterdessen einen Krisenstab ein.

Bei massiven Regenfällen in weiten Gebieten Japans ist mindestens ein Mensch in Folge eines Erdrutsches ums Leben gekommen.