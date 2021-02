Türkei importiert im Dezember 2020 1,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Aserbaidschan

Baku, 25. Februar, AZERTAC

Im Monat Dezember des vergangenen Jahres (2020) importierte die brüderliche Türkei 1,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Aserbaidschan. Das sind 102 Millionen Kubikmeter mehr als im Monat November 2020.

Das geht aus einem Bericht der türkischen Energiemarktaufsichtsbehörde (EMRA) hervor.

Die Türkei importierte im Dezember Erdgas am meisten aus Russland. Russland exportierte 2,94 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die Türkei. Aserbaidschan rangierte an zweiter Stelle.

Im laufenden Jahr sollen 6 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Aserbaidschan über die Transanatolische Pipeline (TANAP) in die Türkei transportiert werden, hieß es weiter.