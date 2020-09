Türkei ist größter Handelspartner Aserbaidschans unter OIC-Mitgliedsländern

Baku, 25. September, AZERTAC

Die brüderliche Türkei war in den ersten acht Monaten 2020 erneut der wichtigste Handelspartner Aserbaidschan unter den Mitgliedsländern der Organisation für islamische Zusammenarbeit (OIC). Aserbaidschan exportierte von Januar bis September 2020 unter OIC-Mitgliedsländern am meisten in die Türkei, nach Tunis und Malaysia.

Innerhalb von acht Monaten 2020 führte Aserbaidschan Waren im Wert von 1 Milliarde 915,1 Millionen Dollar in die Türkei, Waren im Wert von 172,8 Millionen Dollar nach Tunesien und Waren im Wert von 60,4 Millionen Dollar nach Malaysia aus.

Das geht aus einem Bericht des Zollkomitees hervor.