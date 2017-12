Türkei ist zweitgrößter Honigproduzent der Welt

Baku, 30. Dezember, AZERTAC

Die Türkei ist mit etwa 150 Tausend Tonnen Honig im laufenden Jahr der zweitgrößte Honigproduzent der Welt, gibt AZERTAC unter Berufung auf türkische Medien bekannt. Der in 2013 eingeführte Aktionsplan für Wälder zur Honigproduktion wird in 2018 und 2019 fortgesetzt. Damit will die Türkei die Einkommensquellen vervielfältigen.

Bisher wurden 369 Wälder für Honigproduktion eingerichtet. In 2018 und 2019 werden 54 weitere Wälder Imkern zur Verfügung gestellt werden. Mit der Unterstützung der Imkerei ist die Türkei zweitgrößter Honigproduzent der Welt.

Der Export von Honig stieg in den vergangenen Jahren um das Fünffache an. Die Türkei verfügt aus Sicht der Honigproduktion über eine vielfältige Natur. Mit solchen Projekten wird auch der Landeswirtschaft beigetragen und auch neue Projekte entwickelt.

Die Türkei produziert mit etwa 7,7 Millionen Bienenstöcken etwa 150 Tausend Tonnen Honig. In der Türkei verdienen etwa 150 Tausend Familien ihren Lebensunterhalt von der Imkerei.