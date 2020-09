Türkei meldet 110.565 Tests und 1761 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Ankara, 8. September, AZERTAC

Die bestätigten Fälle an Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben sich in der brüderlichen Türkei in den vergangenen 24 Stunden um 1761 erhöht. Weitere 52 Menschen sind an Covid-19 verstorben, wodurch die Gesamtzahl der Todesopfer auf 6782 steigt, wie der türkische Gesundheitsminister Dr. Fahrettin Koca am Dienstag über seinen Account beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei beläuft sich auf 283.270. 1093 weitere Patienten haben sich binnen letzten 24 Stunden erholt. Die Gesamtzahl der Genesenen stieg damit auf 253.245, schrieb der Minister weiter.

Am vergangenen Tag seien landesweit 110.565 Tests durchgeführt worden, womit die Gesamtzahl der Tests sich auf 7.994.029 erhöht. Die Lungenentzündungsrate bei Covid-19-Patienten beträgt aktuell 7,5 Prozent und die Zahl der schwer erkrankten Patienten liegt bei 1159.

“Unsere Verluste schmerzen. Der Weg, dies zu stoppen, ist gemeinsam die Regeln einzuhalten“, so der türkische Gesundheitsminister.