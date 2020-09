Türkei meldet 1572 neue Corona-Fälle am Dienstag

Baku, 1. September, AZERTAC

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Türkei lag am Dienstag bei 1572. In den letzten 24 Stunden sind 47 Menschen an der Lungenkrankheit verstorben und 1003 weitere Patienten sind am heutigen Tag genesen.

Damit haben sich bis zum heutigen Tag 271.705 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus angesteckt, 245.929 Menschen überstanden die Krankheit, 6417 erlagen Covid-19. Die Zahl der Schwererkrankten lag am Dienstag bei 991, wovon 7,6 Prozent unter einer Lungenentzündung leiden.

Der türkische Gesundheitsminister Dr. Fahrettin Koca schrieb am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass man weitere Verluste und Fallanstiege nur durch ein unbedingtes Einhalten der Regeln erreichen könne. “Wenn wir uns an die Regeln halten, werden wir gewinnen“, so Koca.