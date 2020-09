Türkei testet chinesischen Coronavirus-Impfstoff an Menschen

Baku, 17. September, AZERTAC

Die Türkei hat damit begonnen, einen chinesischen Coronavirus-Impfstoff in der klinischen Phase 3 an Menschen zu testen, wie AZERTAC unter Berufung auf die türkische Massenmedien berichtet. Der Impfstoff wird zwischen 1200 und 1300 Mitarbeitern des Gesundheitswesens in zwei Dosen im Abstand von zwei Wochen verabreicht.

Die Ergebnisse sollen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) übermittelt werden. Bei gutem Verlauf wird der Impfstoff später dann an Freiwillige verabreicht.

Der chinesische Impfstoff wurde von der Firma Sinovac an der medizinischen Fakultät der Universität Hacettepe mitentwickelt. Sinovac-Exekutivdirektorin Helen Yang und der Coronavirus-Experte des Gesundheitsministeriums, Professor Serhat Ünal, begleiten die finale Testreihe.

Ünal sprach von einem “historischen Moment“ und kündigte an, dass ein weiterer Impfstoff, der an der Universität Hacettepe entwickelt wurde, schon bald für Tierversuche bereit steht.