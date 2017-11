Türkei und USA werden im Kampf gegen DAESH, PKK und FETÖ kooperieren

Baku, 25. November, AZERTAC

Die Pressezentrale des türkischen Staatspräsidiums hat Informationen über die Details des Erdoğan-Trump Gesprächs veröffentlicht.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und der US-Präsident Donald Trump hätten bei dem Telefonat am Freitagabend einen Meinungsaustausch über eine gemeinsame Bekämpfung der Terrororganisationen DAESH, PKK und der Gülenistischen Terrorvereinigung FETÖ erzielt.

Bei dem Erdoğan-Trump Telefonat wurden auch bilaterale Angelegenheiten zwischen der Türkei und den USA in die Hand genommen, hieß es in der Meldung des türkischen Staatspräsidiums.

Dabei kamen auch die Syrien-Krise und regionale Angelegenheiten auf die Tagesordnung.

Ferner habe Erdoğan dem US-Präsidenten Informationen über das Gipfeltreffen am vergangenen Mittwoch in der russischen Stadt Sotchi gegeben und den Antiterrorkampf in die Hand genommen. Dabei sei ferner ein Ausbau der Beziehungen zwischen der Türkei und den USA erörtert worden.

Erdoğan und Trump seien sich darüber einig geworden, dass die Türkei und USA im Kampf gegen die Terrororganisationen DAESH, PKK und FETÖ kooperieren.