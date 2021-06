Türkische Delegation ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

Baku, 29. Juni, AZERTAC

Auf Einladung der Beauftragte für Menschenrechte (Ombudsfrau) der Republik Aserbaidschan, Sabina Aliyeva, weilt eine türkische Delegation unter der Leitung des Leiters des angegliederten Amtes für Menschenrechte, Süleyman Arslan, zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan.

Am Dienstag, dem 29. Juni hat die türkische Delegation die Ehrenallee in Baku besucht. Hier ehrten sie das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legten einen Kranz an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.

Die türkische Delegation gedachte hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, des hervorragenden Staatsmanns, Aziz Aliyev, und des berühmten Arztes, Wissenschaftlers, Tamerlan Aliyev, legte an ihren Gräbern frische Blumen nieder.

Anschließend besuchte Delegation um Süleyman Arslan die Allee der Märtyrer, wo sie das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben. Die Gäste legten rote Nelken an ihren Gräbern nieder.

Dann besuchten türkische Gäste das hier zum Andenken an türkische Soldaten errichtete Mahnmal, die im Jahre 1918 für die Befreiung von Baku aus den bolschewistisch-armenischen Daschnaken starben.

Süleyman Arslan trug sich ins Gedenkbuch ein.