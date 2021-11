Türkische Delegation ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

Baku, 10. November, AZERTAC

Eine Delegation um Leiter der türkisch-aserbaidschanischen interparlamentarischen Freundschaftsgruppe, Schamil Ayrim, am Mittwoch, dem 10. November die Ehrenallee in Baku besucht. Die Delegation ehrte hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legte Blumen an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.

Die Gäste gedachten hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, und legten an ihrem Grabmal frische Blumen nieder.

Dann besuchte die türkische Delegation die Allee der Märtyrer, wo er das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben.

Die Gäste haben vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte ihn über die Bau- und Sanierungsarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.

Dann besuchten die türkische Gäste das hier zum Andenken an türkische Soldaten errichtete Mahnmal, die im Jahre 1918 für die Befreiung von Baku aus den bolschewistisch-armenischen Daschnaken starben.