Türkische Fernsehserie eines der meist gesehenen TV-Serien in Russland

Moskau, 20. Dezember, AZERTAС

Die türkische TV-Serie ”Du klopfst an meine Tür“ war in diesem Jahr eines der meist gesehenen TV-Serien in Russland, wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Portals ”Kino Mail.ru” mitteilte.

Nach den Ergebnissen des Jahres wurden die US-amerikanische TV-Serie ”Drachenhaus“, die türkische Fernsehserie ”Du klopfst an meine Tür“ (Sen Çal Kapimi) und der Film ”Schwarzvogel“ zu den in Russland meistgesehenen Filmen gekürt.