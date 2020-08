Türkische Fluggesellschaft SunExpress erhöht Flugzahl von Deutschland nach Antalya

Baku, 10. August, AZERTAC

Da wieder mehr Touristen aus Deutschland in die Urlaubsgebiete in der Türkei fliegen, wird SunExpress noch im August die Flugzahl erhöhen. Es sollen rund 15 Prozent mehr deutsche Flüge nach Antalya stattfinden und 20 Prozent mehr Maschinen brechen nach Izmir auf. So jedenfalls heißt es in einer Erklärung von SunExpress, einem Joint Venture von Turkish Airlines und Lufthansa, wie AZERTAC unter Berufung auf die türkischen Massenmedien berichtet.

Dieser Schritt folgt auf die Entscheidung der vergangenen Woche, nach der Deutschland Reisewarnungen für die türkischen Urlaubsorte Antalya, Izmir, Mugla (einschließlich Fethiye und Bodrum) und Aydin aufgehoben hatte. Damit wurde dem Bemühen Rechnung getragen, dass türkische Resorts und Reiseziele landesweit ein Zertifizierungsprogramm für "sicheren Tourismus" einführten, um sicherzustellen, dass Urlauber in der Türkei vor dem Coronavirus geschützt sind.

Auch andere Ziele in Europa werden häufiger angeflogen. SunExpress bietet derzeit Direktflüge von 14 Städten in der Türkei zu 29 Städten in Europa an. Die Fluggesellschaft startet im August tägliche internationale Flüge von Antalya zu den deutschen Destinationen Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin und Nürnberg an und erweitert sein Flugnetz um Münster und Osnabrück.

Die Fluggesellschaft erhöht nach eigenen Angaben auch die Anzahl der Flüge nach London, Paris, Wien und anderen europäischen Zielen, heißt es in der Erklärung weiter. SunExpress mit Sitz im sonnigen Antalya am türkischen Mittelmeer wurde 1989 als Joint Venture von Turkish Airlines und der deutschen Lufthansa gegründet. Die Airline verzeichnete im vergangenen Jahr eine Passagierauslastung von 83 Prozent und beförderte insgesamt mehr als zehn Millionen Reisende.