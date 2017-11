Türkischer Außenminister Mevlüt Çavuşoglu in Milli Majlis

Baku, 30. November, AZERTAC

Am 30. November hat es in der Nationalversammlung ein Treffen des aserbaidschanischen Parlamentssprechers Ogtay Asadov mit dem zu einem Besuch in Aserbaidschan weilenden türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoglu gegeben.

Ogtay Asadov sprach bei dem Treffen von freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei und verwies auf die Rolle der Parlamente bei der Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen. Er sagte, dass die interparlamentarischen Beziehungen sich auch weiterhin verstärken und entwickeln werden.

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoglu zeigte sich zufrieden mit seinem Besuch in Aserbaidschan und seinen Treffen. Er sagte, dass die Bemühungen, die auf die Erweiterung unserer bilateralen Beziehungen gerichtet sind, sehr wichtig sind. In Anbetracht dessen, dass die türkisch-aserbaidschanische Freundschaft tief verwurzelt ist, sagte der türkische Minister, er werde keine Mühe für die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden befreundeten Ländern scheuen.

Die Seiten tauschten sich zu Perspektiven der Entwicklung der türkisch-aserbaidschanische Beziehungen, sowie zu einer Reihe von Fragen von gegenseitigem Interesse aus.

