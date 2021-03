Türkischer Außenminister schlägt Schaffung eines Transportkorridors von Kirgisien nach Aserbaidschan vor

Bischkek, 12. März, AZERTAC

Alle Hindernisse in den Bereichen Handel, Transport und Logistik müssen überwunden werden. In Kirgisien und der Türkei sollten Logistikzentren gebildet und ein Transportkorridor von Kirgisien nach Aserbaidschan geschaffen werden. Dann können Waren aus Kirgisien reibungslos über Aserbaidschan nach Georgien, in die Türkei und nach Europa befördert werden.

AZERTAC zufolge sagte dies der türkische Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu bei einer Pressekonferenz über die Ergebnisse seines Besuchs in Kirgisien.

Der türkische Außenminister schlug vor, solche Projekte umzusetzen.