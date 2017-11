Türkischer Backmeister gewinnt Goldmedaille

Baku, 20. November, AZERTAC

Türkischer Backmeister hat mit seinem Backwerk “Döner Kebap-Salon” den ersten Preis gewonnen, wie AZERTAC unter Berufung auf türkische Massenmedien berichtet. Auf der weltgrößten Cake- und Kuchenmesse “Cake International“ holte der türkische Backmeister Metin Taşçı mit seiner Torte “Döner Kebap-Salon“ für die Türkei die Goldmedaille. Der im Landkreis Nilüfer bei Bursa in einer Patisserie arbeitende langjährige Backmeister nahm an der “Cake International“ in der zweitgrößten Stadt des Vereinigten Königreichs Birmingham mit einem 13-köpfigen Team teil. Beim Wettbewerb wetteiferten in 10 verschiedenen Kategorien um die 200 Backmeister aus aller Herren Länder. Der türkische Meister habe sich 2,5 Monate lang für den Wettbewerb vorbereitet.