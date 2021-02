Türkischer Botschafter: Was wir in Region Jabrayil gesehen haben, ist ein Zeichen von Gewalt und Barbarei VIDEO

Jabrayil, 6. Februar, AZERTAC

Wir haben auch im Rayon Jabrayil (deutsche Schreibweise: Dschäbrayil) die gleiche Situation erlebt wie in anderen von der Besatzung befreiten aserbaidschanischen Regionen. Wir müssen die Lehren aus der Zerstörung in diesen Gebieten ziehen. Das sagte der türkische Botschafter in Aserbaidschan, Erkan Özoral, in seinem Interview mit lokalen Journalisten in der von Armenien zerstörten Stadt Jabrayil.

"Wir haben beim Besuch gesehen, dass die Armenier die Stadt verwüstet und alle Denkmäler, einschließlich der Kulturdenkmäler zerstört haben. Wir haben sogar gesehen, wie Gräber auf dem Friedhof in der Stadt Jabrayil geplündert und die menschlichen Knochen verstreut wurden. Was wir in der Region Jabrayil gesehen haben, ist ein Zeichen von Gewalt und Barbarei. Sie müssen sich dafür verantworten", so Botschafter Erkan Özoral.