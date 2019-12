Türkischer Botschafter in der Ukraine: Durchgreifende Reformen in Aserbaidschan können als Beispiel für andere Länder dienen

Baku, 5. Dezember, AZERTAC

In den letzten Zeiten werden in Aserbaidschan durchgreifende Reformen in verschiedenen Bereichen durchgeführt.

Das sagte der türkische Botschafter in der Ukraine, Yagmur Ahmet Guldere, bei einem exklusiven Interview mit AZERTAC.

Der Botschafter fügte hinzu, dass die politischen und wirtschaftlichen Reformen, die in Aserbaidschan durchgeführt werden, als Vorbild für andere Länder hingestellt werden können. "Die Türkei wünscht Aserbaidschan viel Erfolg auf diesem Weg und ist sicher, dass diese Reformen zur Weiterentwicklung des Bruderlands Aserbaidschan beitragen werden", sagte der Botschafter.

Der türkische Diplomat betonte zudem, dass die Türkei an der Entwicklung und Stärkung Aserbaidschans in der Region interessiert sei. "Wir wollen, dass die Position Aserbaidschans auf der ganzen Welt noch stärker wird", so Yagmur Ahmet Guldere.