Türkischer Minister für Umwelt und Stadtentwicklung ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Am Dienstag, dem 12. Oktober hat eine delegation um den türkischen Minister für Umwelt und Stadtentwicklung, Murat Kurum, zusammen mit dem Minister für Ökologie und Naturressourcen Mukhtar Babayev und dem Vorsitzenden des staatlıchen Komitees für Stadtplanung und Architektur Anar Guliyev die Ehrenallee in Baku besucht. Hier ehrte der türkische Minister das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legte einen Kranz an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.

Die türkische Delegation gedachte hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, und legte an ihrem Grabmal frische Blumen nieder.

Anschließend besuchte die Delegation die Allee der Märtyrer, wo er das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben. Die Gäste legten hier am Denkmal “Ewiges Feuer“ einen Kranz nieder.

Dann besuchte die Delegation das hier zum Andenken an die türkischen Soldaten errichtete Mahnmal , die im Jahre 1918 für die Befreiung von Baku aus den bolschewistisch-armenischen Daschnaken starben. Man legte einen Kranz und Blumen am Denkmal nieder.

Der türkische Minister sagte in seinem Gespräch mit lokalen Medienvertretern, dass die Märtyrer, die hier zusammen mit den aserbaidschanischen Brüdern ruhen, gegen Feinde gekämpft haben. Sie haben damit bewiesen, dass wir eine Nation und zwei Staaten sind. Unsere aserbaidschanischen Brüder, die durch Heroismus begeistert waren, befreiten nach langen Jahren Karabach von der Besatzung.