Türkischer Präsident Erdoğan reist bald nach Russland

Baku, 6. November, AZERTAC

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan wird am 13. November Russland ein Besuch abstatten. In Sotschi wird Erdoğan mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zusammenkommen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte am 2. November erklärt, die Verhandlungen für ein weiteres Gespräch von Staatspräsident Putin und seinem türkischen Amtskollegen Erdoğan würden anhalten.

Zuletzt waren Putin und Erdoğan am 28. September in Ankara zusammengekommen. Am 14. November wird Staatspräsident Erdoğan nach Kuwait weiterreisen.