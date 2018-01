Türkischer Präsident Erdoğan reist nach Frankreich

Baku, 1. Januar, AZERTAC

Die erste Auslandsreise des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan im neuen Jahr wird Frankreich sein. Erdoğan wird in der kommenden Woche am 5. Januar in Paris mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zusammentreffen, wie AZERTAC unter Berufung auf türkische Medien berichtet.

Bei dem Treffen werde es unter anderem um Themen wie Jerusalem, Syrien, Irak, der Kampf gegen den Terror, regionale Angelegenheiten und die Türkei-EU-Beziehungen gehen, sagte der Sprecher des Staatspräsidiums, Ibrahim Kalın.

Erdoğan werde mit Macron bilaterale Gespräche führen. Im Anschluss daran sollen die Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen. Dabei sollen bilaterale und regionale Themen erörtert werden, so Kalın.

Der Besuch von Erdoğan werde die Zusammenarbeit mit Frankreich vorantreiben und zum Nutzen der ganzen Region sein, fügte Kalın hinzu.