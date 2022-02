Türkischer Präsident unterzeichnet Beschluss über Schuscha-Erklärung, die im Amtsblatt “Resmi Gazete” veröffentlicht werden soll

Istanbul, 12. Februar, AZERTAC

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat einen Beschluss zur Veröffentlichung der Schuscha-Erklärung zu den alliierten Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Türkei im Amtsblatt “Resmi Gazete” unterzeichnet.

Das geht aus einem Bericht der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit in der türkischen Präsidialverwaltung, berichtete AZERTAC.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass diese Erklärung vom Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan, am 15. Juni 2021 in Schuscha unterzeichnet wurde. Die Erklärung wurde am 3. Februar von der Türkischen Großen Nationalversammlung ratifiziert.