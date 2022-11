Türkischer Vizepräsident von Präsident Ilham Aliyev zum Gespräch empfangen VIDEO

Baku, 4. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Freitag, dem 4. November den Vizepräsidenten der Republik Türkiye, Fuat Oktay, zum Gespräch empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Vizepräsident Fuat Oktay übermittelte Präsident Ilham Aliyev die Grüße des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Das Staatsoberhaupt bedankte sich für die Grüße und bat seine Grüße ebenfalls dem türkischen Präsidenten zu übermitteln.

Beim Treffen wurde die Bedeutung der Schuscha Erklärung betont. Der letzte Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Aserbaidschan und seine Teilnahme an der Eröffnung wichtiger Objekte in den Städten Zangilan und Jabrayil wurden besonders betont. Präsident Ilham Aliyev sprach das Telefonat mit Recep Tayyip Erdogan vor zwei Tagen an und schätzte den Start der Elektroauto-Produktion in Türkiye als nächsten Erfolg der Industrie des Bruderlandes hoch ein.

Bei dem Treffen betonte man die Bedeutung des Zangazur-Korridors für die Entwicklung der Verkehrsverbindungen. Zudem wurde auf die Bedeutung der Investitionen Aserbaidschans in Höhe von mehr als 20 Milliarden US-Dollar in die Wirtschaft der Türkei hingewiesen. Man betonte, dass der Handelsumsatz gestiegen ist, und die beiden Bruderländer im Energiesektor eng zusammenarbeitet. Man sprach den Gasexport an und verwies auf die Bedeutung des südlichen Gaskorridors und der Steigerung der Exportmöglichkeiten durch diesen Korridor.

Die Seiten tauschten Meinungen über die Perspektiven der Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr und Handel aus.

Präsident Ilham Aliyev sagte, er begrüße den geplanten Besuch des türkischen Vizepräsidenten in der Stadt Schuscha.