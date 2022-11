Türkisches Außenministerium: Wir werden weiter zuverlässig solidarisch an der Seite Aserbaidschans stehen

Ankara, 8. November, AZERTAC

Wir gratulieren dem Bruderland Aserbaidschan, das seine besetzten Gebiete mit einem heldenhaften Kampf befreit hat, zum Siegestag am 8. November.

Darum geht es AZERTAC zufolge in einer Glückwunscherklärung des türkischen Außenministeriums an Aserbaidschan.

In der Erklärung heißt es, dass dieser historische Sieg der aserbaidschanischen Armee eine Hoffnung auf dauerhaften Frieden und Stabilität in der gesamten Region wachsen ließ. Türkiye wird weiter zuverlässig solidarisch an der Seite Aserbaidschans stehen, um die Sicherheit, Stabilität im Südkaukasus zu gewährleisten und Zusammenarbeit zu stärken, einschließlich des Wiederaufbaus der von der Besatzung befreiten Gebiete.