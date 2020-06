Turkish Airlines nimmt ab dem 18. Juni internationale Flüge wieder auf

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Während Turkish Airlines THY angekündigt hat, ab dem 4. Juni mit Flügen von Istanbul aus in 34 Städte zu Inlandszielen in der Türkei aufzuheben, wurde am heutigen Dienstag offiziell bekanntgegeben, dass auch internationale Flüge am 18. Juni starten werden.

Nach Aufhebung der Reisebeschränkung werden die Flüge in die von THY bezeichneten Städte fortgesetzt. Das IGA Hygiene-Team misst die Körpertemperatur der Passagiere und fordert zur sozialen Distanz auf. Die neuen Geräte vor den Röntgengeräten an den Eingangstüren des Flughafens dienen zur Reinigung des Passagiergepäcks mit ultraviolettem Licht.

Die teilstaatliche Fluggesellschaft der Türkei, Turkish Airlines THY, die nach dem Normalisierungsprozess Inlandsflüge gestartet haben, werden ab dem 18. Juni den internationalen Flugbetrieb wieder aufnehmen. In der Erklärung des Pressesprechers von Turkish Airlines, Yahya Üstün, heißt es: "Von Basel nach Gaziantep, von Frankfurt nach Elazig (Beispieldestinationen, Anmerkung der Redaktion) ... wir werden am dem 18. Juni direkt von 16 Städten in Europa zu 14 Punkten in der Türkei fliegen. Wir unsere Gäste in kürzerer Zeit zu ihren Lieben bringen."

Turkish Airlines, fliegt ab dem 4. Juni von Istanbul aus zu folgenden offiziell angekündigten 34 Destinationen in der Türkei: Adana, Adiyaman, Agri, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elazig, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Igdir, Isparta, Izmir, Kahramanmaras, Malatya, Mardin, Mus, Nevsehir, Ordu-Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Sanliurfa, Trabzon und Van.