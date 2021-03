Turkmenisches Parlament ratifiziert Memorandum of Understanding über Vorkommen "Dostlug"

Aschchabad, 15. März, AZERTAC

Das turkmenische Parlament hat ein Memorandum über das Erdöl-und Gasfeld "Dostlug" ratifiziert.

In der Sitzung des turkmenischen Parlaments wurde das Memorandum of Understanding zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung Turkmenistans über die gemeinsame Schürfung und Erschließung der Kohlenwasserstoffressourcen des Vorkommens "Dostlug" im Kaspischen Meer erörtert und gebilligt.

Das Memorandum of Understanding wurde am 21. Januar von Aserbaidschanischem Außenminister Jeyhun Bayramov und dem stellvertretenden turkmenischen Außenminister Rashid Meredov bei einem Treffen der Präsidenten von Aserbaidschan und Turkmenistan Ilham Aliyev und Gurbanguly Berdimuhamedow in einem Videokonferenzformat unterzeichnet.