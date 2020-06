Turn-Europameisterschaften sollen im Dezember in Baku stattfinden

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Die Europameisterschaften der Männer und Frauen im Turnen werden im Dezember in Aserbaidschans Hauptstadt Baku stattfinden. AZERTAC zufolge gab das der europäische Turnverband (UEG) am Donnerstag offiziell bekannt. Die Wettbewerbe der Männer werden demnach zwischen dem 9. und 13., die der Frauen folgt zwischen dem 17. und 20. Dezember ausgetragen.

Die EM in der Rhythmischen Gymnastik findet bereits zwischen dem 26. und 29. November in Kiew statt. Ursprünglich waren die Wettkämpfe für Anfang bis Mitte Mai angedacht, wurden aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Die Turn-EM der Frauen sollte eigentlich in Paris stattfinden.