UEFA Champions League 2020/2021: Qarabağ trifft auf Sheriff

Baku, 26. August, AZERTAC

Der aserbaidschanische Meister Qarabağ (AZE) trifft heute im Rahmen der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League 2020/2021 auf den moldauischen FK Sheriff. Das Match, das von einem ukrainischen Schiedsrichterteam geleitet wird, wird im Tofig Bahramov Stadion in Baku ausgetragen, wie AZERTAC berichtet.

In dieser Saison finden alle Qualifikations-Begegnungen in einfachen Spielen ohne Zuschauer statt. Alle Begegnungen werden in einer einzigen Partie ermittelt.

Hier sei erwähnt, dass der FC Qarabağ auf eine der Mannschaften Celtic (Schottland), Dinamo Zagreb (Kroatien), Ludogorez Rasgrad (Bulgarien), BSC Young Boys (Schweiz) und Crvena Zvezda (Serbien) treffen wird, falls er Sheriff besiegt.