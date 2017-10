UEFA Champions League: Erste Halbzeit der Partie Karabach Agdam Atlético Madrid endet torlos

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

Wie AZERTAC berichtet, ist die erste Halbzeit der Partie FK Karabach Agdam- FC Atlético Madrid in der dritten Runde der Gruppenphase der Champions League torlos zu Ende gegangen.

Das Spiel findet im Baku Olympiastadion statt.

Ruddy Buquet aus Frankreich leitet die Partie.

Ein weiteres Spiel in der Gruppe C wird zwischen Chelsea und AS Roma stattfinden.