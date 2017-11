UEFA-Champions League: FC Karabach Agdam empfängt FC Chelsea

Baku, 22. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische FK Karabach Agdam trifft heute in der letzten fünften Runde der Gruppenphase der UEFA Champions League daheim auf den FC Chelsea.

Die Partie beginnt um 21.00 Uhr der Ortszeit und findet im Baku Olympiastadion statt.

Der portugiesische Fußballschiedsrichter der Kategorie International Manuel Jorge Neves Moreira Sousa wird das Spiel pfeifen.

AS Rom führt mit acht Punkten die Gruppe "C" an. FC Chelsea landet mit sieben Punkten auf dem zweiten Platz. Atletico Madrid belegt mit drei Punkten den dritten Platz in der Gruppe und FC Karabach landet mit zwei Punkten auf dem letzten Platz.

In Anbetracht der Tatsache, dass Baku eine Stadt der Winde ist und es auch zur Zeit ein starker Wind geht. Wahrscheinlich wird das windige Wetter einen gewissen Einfluss auf den Verlauf des Spiels haben.