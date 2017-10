UEFA-Champions League: FC Karabach Agdam trifft auswärts auf FC Atlético Madrid

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet, wird der aserbaidschanische FK Karabach Agdam in der vierten Runde der Gruppenphase der UEFA Champions League auswärts im Stadium Estadio Metropolitano auf den FC Atlético Madrid treffen.

Karabach Agdam Atlético Madrid trennten sich in Baku torlos. Karabach erzielte damit seinen ersten Punkt in der UEFA-Champions League.

Ein türkischstämmiger deutscher Fußballschiedsrichter Deniz Aytekin wird das Spiel leiten. Ihm werden Markus Häcker und Guido Kleve helfen. Daniel Siebert und Benjamin Brand sind die vierten Schiedsrichter.

FC Chelsea führt mit 7 Punkten die Gruppe "C" an. AS Rom landet mit fünf Punkten auf dem zweiten Platz. Atletico Madrid belegt mit zwei Punkten den dritten Platz in der Gruppe und FC Karabach landet mit einem Punkt auf dem letzten Platz.