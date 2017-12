UEFA-Champions League: Fußballer von FC Karabach in Italien eingetroffen VIDEO

Rom, 2. Dezember, AZERTAC

In der letzten Runde der Gruppenphase der UEFA Champions League wird die italienische AS Roma am Dienstag, dem 5. Dezember den aserbaidschanischen FC Karabach Agdam empfangen. Heute sind die Fußballer des FC Karabach in Italien eingetroffen, wie ein AZERTAC-Korrespondent berichtet.

Eine Gruppe von aserbaidschanischen Jugendlichen nahmen die Vertreter von Agdam vor dem Hotel “Parco dei Principi“ mit großer Wärme auf. Junge Leute brachten dabei ihre Unterstützung für unser Team zum Ausdruck.

Die Fußballer des FC Karabach wurden in Italien von ca. 400 jungen aserbaidschanischen Fans in Empfang genommen.

Die Partie wird um 23:45 Uhr der Bakuer Zeit im Olympiastadion Rom beginnen.

Die Teams FK Karabach und AS Roma spielten bisher nur Spiel gegeneinander, das 2:1 für die Italienische Mannschaft endete .